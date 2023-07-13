Список расширен. Правительство разрешило еще одной категории украинцев получить статус УБД во время войны 13 июля, 15:24 УБД 2023: кто из украинцев может получить статус участника боевых действий после изменения правил (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине к защите от российской агрессии стали служащие различных подразделений и служб. В соответствии с этим, законом было усовершенствовано, кто и как может получить статус участника боевых действий. Кабмин добавил еще одну категорию украинцев, которые теперь могут получить статус УБД.

В Украине занимаются оптимизацией правил получения статуса УБД с начала полномасштабного вторжения России. Список лиц, имеющих право на УБД расширяют и меняют условия, в соответствии с условиями сегодняшнего дня.

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Кабинет Министров Украины внес новые изменения в постановление о предоставлении статуса участника боевых действий и увеличил круг лиц, которые могут получить статус УБД, теперь его могут получить добровольцы. Соответствующие изменения внесло правительство Постановлением № 413 Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

Кто получает право на статус УБД после изменений Порядка

Новыми изменениями предусмотрено предоставление возможности Минветеранов устанавливать статус участника боевых действий лицам, которые в соответствии с законом принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий в составе добровольческих формирований во взаимодействии с.:

Вооруженными Силами Украины;

Министерством внутренних дел Украины;

Государственной пограничной службой Украины;

Национальной полицией;

Национальной гвардией Украины;

Службой безопасности Украины;

другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами.



Также статус УБД могут получить лица, которые действовали согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц.

Касается это тех, кто осуществлял соответствующую деятельность в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

Кто имеет право на статус УБД в Украине

Право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

Вооруженных Сил;

ТРО;

Национальной гвардии;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Госспецтрансслужбы;

Военнослужащие военных прокуратур;

Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

Полицейские;

Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления,

Статус УБД — куда обращаться в Украине

Адвокат Наталья Лисова сообщает, что обратиться в Комиссию и предоставить необходимый пакет документов имеют право:

командир (начальник) воинской части;

лично военнослужащий;

лицо, уволенное с военной службы.

Документы для рассмотрения комиссиями должны приготовить соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) или подразделения социального обеспечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки, или лично заявитель.

Получение статуса участника боевых действий — список документов

На рассмотрение комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий документы подает командир по подчиненности.

Среди документов обязательными являются:

справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

документ или документы, подтверждающие участие лица в мероприятиях;

если есть — другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач;

материалы специальных (служебных) расследований по факту попадания в плен или в заложники — для лиц, находившихся в плену или в заложниках;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.

Что может подтвердить участие лица в боевых действиях:

выдержки (копии) боевых донесений;

выдержки (копии) из журналов боевых действий ( оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

оперативных задач, ведения оперативной обстановки); выдержки (копии) из вахтенных журналов; копии полетных листов;

копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

Что может подтвердить факт выполнения боевых задач:

копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника);

выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

выдержки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

документы о направлении в командировку в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие;