Список расширен. Правительство разрешило еще одной категории украинцев получить статус УБД во время войны
УБД 2023: кто из украинцев может получить статус участника боевых действий после изменения правил (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине к защите от российской агрессии стали служащие различных подразделений и служб. В соответствии с этим, законом было усовершенствовано, кто и как может получить статус участника боевых действий. Кабмин добавил еще одну категорию украинцев, которые теперь могут получить статус УБД.
В Украине занимаются оптимизацией правил получения статуса УБД с начала полномасштабного вторжения России. Список лиц, имеющих право на УБД расширяют и меняют условия, в соответствии с условиями сегодняшнего дня.
Кабинет Министров Украины внес новые изменения в постановление о предоставлении статуса участника боевых действий и увеличил круг лиц, которые могут получить статус УБД, теперь его могут получить добровольцы. Соответствующие изменения внесло правительство Постановлением № 413 Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий.
Кто получает право на статус УБД после изменений Порядка
Новыми изменениями предусмотрено предоставление возможности Минветеранов устанавливать статус участника боевых действий лицам, которые в соответствии с законом принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий в составе добровольческих формирований во взаимодействии с.:
- Вооруженными Силами Украины;
- Министерством внутренних дел Украины;
- Государственной пограничной службой Украины;
- Национальной полицией;
- Национальной гвардией Украины;
- Службой безопасности Украины;
- другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами.
Также статус УБД могут получить лица, которые действовали согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц.
Касается это тех, кто осуществлял соответствующую деятельность в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года.
Кто имеет право на статус УБД в Украине
Право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:
- Вооруженных Сил;
- ТРО;
- Национальной гвардии;
- СБУ;
- Службы внешней разведки;
- Госпогранслужбы;
- Госспецтрансслужбы;
- Военнослужащие военных прокуратур;
- Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;
- Полицейские;
- Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;
- Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления,
Статус УБД — куда обращаться в Украине
Адвокат Наталья Лисова сообщает, что обратиться в Комиссию и предоставить необходимый пакет документов имеют право:
- командир (начальник) воинской части;
- лично военнослужащий;
- лицо, уволенное с военной службы.
Документы для рассмотрения комиссиями должны приготовить соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) или подразделения социального обеспечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки, или лично заявитель.
Получение статуса участника боевых действий — список документов
На рассмотрение комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий документы подает командир по подчиненности.
Среди документов обязательными являются:
- справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;
- документ или документы, подтверждающие участие лица в мероприятиях;
- если есть — другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач;
- материалы специальных (служебных) расследований по факту попадания в плен или в заложники — для лиц, находившихся в плену или в заложниках;
- согласие на сбор и обработку персональных данных;
- две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.
Что может подтвердить участие лица в боевых действиях:
- выдержки (копии) боевых донесений;
- выдержки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки);
- выдержки (копии) из вахтенных журналов; копии полетных листов;
- копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;
Что может подтвердить факт выполнения боевых задач:
- копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника);
- выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;
- выдержки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;
- документы о направлении в командировку в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие;