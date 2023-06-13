Документы и денежная помощь. Какие новые услуги в ЦПАУ могут получить участники боевых действий 13 июня, 12:17 Новые услуги в ЦПАУ для ветеранов (Фото:tvoemisto.tv)

Правительство расширило перечень обязательных административных услуг, которые ветераны и члены их семей могут получить в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Новые услуги для участников боевых действий в ЦПАУ

«Отныне участники боевых действий, их семьи, люди с инвалидностью вследствие войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг», — говорится в сообщении.

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Услуги, которые отныне доступны участникам боевых действий в ЦПАУ:

— официально установить свой статус;

— получить или заменить удостоверение;

— получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

— продлить действие документов;

— получить денежную помощь или компенсацию.

Ранее, добавляют в Минцифры, чтобы получить эти услуги, приходилось обращаться в разные госучреждения. Теперь все сервисы будут доступны в одном месте.

Как и куда участникам боевых действий подавать документы на субсидии

Участники боевых действий могут обращаться в Пенсионный фонд Украины по вопросам назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

В частности, документы можно предоставить лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг.

Также необходимые документы можно направить по почте в адрес органа Фонда или онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.