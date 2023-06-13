Документы и денежная помощь. Какие новые услуги в ЦПАУ могут получить участники боевых действий
Новые услуги в ЦПАУ для ветеранов (Фото:tvoemisto.tv)
Правительство расширило перечень обязательных административных услуг, которые ветераны и члены их семей могут получить в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Новые услуги для участников боевых действий в ЦПАУ
«Отныне участники боевых действий, их семьи, люди с инвалидностью вследствие войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг», — говорится в сообщении.
Услуги, которые отныне доступны участникам боевых действий в ЦПАУ:
— официально установить свой статус;
— получить или заменить удостоверение;
— получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;
— продлить действие документов;
— получить денежную помощь или компенсацию.
Ранее, добавляют в Минцифры, чтобы получить эти услуги, приходилось обращаться в разные госучреждения. Теперь все сервисы будут доступны в одном месте.
Как и куда участникам боевых действий подавать документы на субсидии
Участники боевых действий могут обращаться в Пенсионный фонд Украины по вопросам назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
В частности, документы можно предоставить лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг.
Также необходимые документы можно направить по почте в адрес органа Фонда или онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.