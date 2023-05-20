Для участников войны 2022 года. Как получить статус УБД — пошаговая инструкция 20 мая, 08:26 Всеобщая мобилизация: как получить статус УБД в Украине и кто может претендовать (Фото:Константин и Влада Либеровы)

В Украине военные за участие в защите государства от российского вторжения имеют право на получение статуса УБД. Юристы объяснили, кто и как и когда может получить статус участника боевых действий в 2023 году.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

В Украине военные, принимающие участие в войне, которую развязала Россия, имеют право получить статус участника боевых действий и все соответствующие привилегии, на которые такие лица претендуют. Юристы Василь Кисиль и Партнеры рассказали NV, кто имеет право на статус УБД в Украине, какие документы необходимы, и какие шаги нужно пройти для получения удостоверения.

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Статус участника боевых действий получают военнослужащие ВСУ, участвовавшие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи с вторжением РФ.

Обязательные условия для получения статуса УБД

1. Человек является военнослужащим (резервистом, военнообязанным, добровольцем Сил ТрО) ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспец трансслужбы, военнослужащим военных прокуратур, лицом рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС, полицейским, лицом рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудником судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

2. Заявитель принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, при условии выполнения им лично или в составе части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач, разведывательных мероприятий, в частности если он получил ранения, контузии, увечья.

При этом, отменено «правило 30 дней», для участников боевых действий 2022 года — теперь количество дней, в течение которых военный выполняет боевые задачи, не имеет значения.

Получение статуса УБД — список документов

1. Прежде всего необходим хотя бы один из таких документов:

выдержки ( копии) боевых донесений;

копии) боевых донесений; выдержки ( копии) журналов боевых действий ( оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

копии) журналов боевых действий оперативных задач, ведения оперативной обстановки); выдержки ( копии) вахтенных журналов;

копии) вахтенных журналов; выдержки ( копии) полетных листов; выдержки ( копии) материалов специальных ( служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

2. По собственному желанию можно добавлять другие документы, которые содержат доказательства и подтверждают выполнение вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых задач.

3. Необходимо подать также справку о непосредственном участии человека в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины — она выдается командиром в/ч по форме, установленной в Приложении № 6 Постановления КМУ № 413.

Примеры дополнительных документов для подачи на статус УБД:

нотариально заверенные свидетельства не менее двух свидетелей из числа участников АТО, которые вместе с таким лицом принимали участие в АТО, и получили статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, в случае подтверждения факта взаимодействия указанных лиц с соответствующими военными формированиями;

справка об участии в АТО, утвержденного образца;

выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ ( первого заместителя или заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ) о привлечении к проведению АТО;

первого заместителя или заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ) о привлечении к проведению АТО; выписка из приказа по строевой части о прибытии ( выбытии) в ( из) зоны проведения АТО/ООС;

выбытии) в из) зоны проведения АТО/ООС; выписка из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о привлечении к ООС;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

копия первой страницы паспорта гражданина Украины;

«Чем больше документов вы сможете собрать, тем выше шансы получения статуса УБД», — подчеркнули эксперты.

Процедура получения статуса УБД

1. Командир в/ч в течение одного месяца со дня участия в выполнении военнослужащего боевых (служебных) задач, в проведении разведывательных мероприятий, получения ранения, контузии или увечья подает на рассмотрение Ведомственной комиссии по подчинению военнослужащего в/ч (при Минобороны, МВД, Нацгвардии и т. д. ) пакет документов. Если командир в/ч не подает документы, военнослужащий может истребовать их рапортом у командира в/ч и сам подать пакет документов в Ведомственную комиссию (это делается заказным письмом с уведомлением о вручении или через личный визит в Ведомственную комиссию).

2. Ведомственная комиссия изучает документы, при необходимости заслушивает объяснения и в течение одного месяца со дня поступления документов принимает решение о предоставлении статуса УБД. Если оснований для присвоения УБД нет, документы возвращают в в/ч на доработку. При наличии спорных вопросов Ведомственная комиссия может передать документы в Межведомственную комиссию при Минветеранов, которая в течение одного месяца должна принять окончательное решение.

3. Соответствующий орган (Минобороны, МВД и т. д. ) выдает удостоверение УБД.

«Командир в/ч или вы должны подать документы в Ведомственную комиссию именно в месячный срок со дня участия в выполнении боевых задач. Хотя законодательство не устанавливает последствий пропуска этого срока, теоретически Ведомственная комиссия может отказаться рассматривать представленные с опозданием документы», — отметили юристы.