Кабмин упростил процедуру получения статуса УБД

23 августа, 00:36
Поделиться:
Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Кабинет министров во вторник, 22 августа, сократил количество документов, необходимых для получения статуса участника боевых действий — теперь это только одна справка.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Министерство обороны со ссылкой на главу ведомства Алексея Резникова передает, что теперь комиссиям, которые определяют статус участника боевых действий, достаточно подать только справку об «участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства» в связи с полномасштабной российской агрессией.

Видео дня

Читайте также:
Участник боевых действий в Украине. Кто имеет право на статус УБД и какие документы надо с августа

В справке должны быть данные о документах, которые подтверждают участие защитника в боевых действиях. Статус УБД будут предоставлять на ее основании.

По словам Резникова, решение Кабмина должно ускорить доступ ко льготам и гарантиям для защитников и защитниц.

Читайте также:
Потеряно или уничтожено. Как восстановить удостоверение УБД во время войны в 2023 году

Ранее Алексей Резников заявил, что за 9,5 лет войны, развязанной страной-агрессором Россией, около миллиона украинцев стали участниками боевых действий.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военные Минобороны Украины Министерство обороны Украины Кабинет министров Украины Украинские военные УБД Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X