Кабмин упростил процедуру получения статуса УБД 23 августа, 00:36 Украинский военный в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Кабинет министров во вторник, 22 августа, сократил количество документов, необходимых для получения статуса участника боевых действий — теперь это только одна справка.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Министерство обороны со ссылкой на главу ведомства Алексея Резникова передает, что теперь комиссиям, которые определяют статус участника боевых действий, достаточно подать только справку об «участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства» в связи с полномасштабной российской агрессией.



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В справке должны быть данные о документах, которые подтверждают участие защитника в боевых действиях. Статус УБД будут предоставлять на ее основании.



По словам Резникова, решение Кабмина должно ускорить доступ ко льготам и гарантиям для защитников и защитниц.

Ранее Алексей Резников заявил, что за 9,5 лет войны, развязанной страной-агрессором Россией, около миллиона украинцев стали участниками боевых действий.