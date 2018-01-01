УАПЦ не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля Украинской церкви Сегодня, 07:33 0 Цей матеріал також доступний українською УАПЦ не будет выдвигать своего кандидата на пост предстоятеля единой Украинской церкви

Архиепископ Харьковский и Хотинский УАПЦ владыка Герман заявил, что от Украинской автокефальной православной церкви никто не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей Украинской поместной православной церкви.

В эфире Громадського он рассказал, что готов голосовать за другого кандидата.

"По идее каждый епископ может стать предстоятелем (единой поместной церкви - ред.). Никто из епископов (УАПЦ - ред.), начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру", - сказал Герман.

Он также добавил, что по состоянию на 5 декабря ни он, ни другие епископы еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на Объединительный собор, на котором будут избирать главу поместной церкви.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен был провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создание в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.