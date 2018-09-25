UA:Первый отключили за долги. В какой ситуации оказались работники канала

Аналоговое вещание телеканала UA:Первый выключили за долги, рассказал руководитель канала Зураб Аласания. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По словам Аласания, UA:Первый недофинансирован. Из-за этого возник долг перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

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Концерн РРТ, предоставляющий услуги трансляции телевизионного сигнала Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), в свою очередь решил прекратить аналоговую трансляцию UA:Первый. Фактически отключение произошло за долги государства государству, считает Аласания.

Аласания воспринимает эту ситуацию как давление на СМИ

Задолженность НСТУ за услуги по трансляции телепрограмм составляет почти 70 млн грн, говорится в официальном письме НСТУ.

В бюджете этого года финансирование общественного вещателя вдвое меньше предусмотренного законом Об общественном телевидении и радиовещании Украины. С апреля этого года денег на оплату аналоговой трансляции в государственном бюджете не предусмотрено вовсе. Это и привело к появлению задолженности перед государственным Концерном РРТ.

Как отключили UA:Первый

Еще летом из-за задолженности Концерна РРТ приостановил аналоговую трансляцию UA:Первый в нескольких городах. Сигнал не транслировали с 6 утра до 18 вечера в Белополье, Виннице, Днепре, Изюме, Киеве, Ковеле, Одессе, Тернополе и Чернигове.

Передатчики в этих городах энергозатратные, а неуплата за услуги концерна РРТ в свою очередь приводила к появлению долгов перед энергоснабжающими организациями, говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Задолженность НСТУ за услуги по трансляции телепрограмм составляет почти 70 млн грн

Задолженность РРТ может привести к приостановке трансляции не только программ НСТУ, но и национальных телеканалов и радио. НСТУ со своей стороны не может оплатить трансляции, сообщил вещатель.

Согласно решению правительства и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, аналоговое вещание до сих пор осуществляется на территориях, граничащих с Россией и временно оккупированными территориями.

В том числе это и вещания Общественного телевидения, сообщил советник главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Сергей Прокопец. По его словам, в случае неуплаты за электроэнергию концерн РРТ могут отключить от энергоснабжения. А это может ударить по цифровому вещанию.

Средства, запланированные в бюджете НСТУ, не были выделены из государственного бюджета, пояснил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш. Он рассказал, где все еще работает сигнал телеканала UA:Первый.

Работники компании

Из-за недофинансирования работники Национальной общественной телерадиокомпании Украины идут в неоплачиваемый отпуск. С сентября в Украине отключили аналоговое телевидение. После этого 6 млн украинцев остались без доступа к информации, отметил Черныш.

Концерн РРТ не должен был так радикально действовать в отношении вещания НСТУ. Однако и менеджмент канала использовал не все возможности оптимизации затрат, отметила медиаэксперт Диана Дуцик. Она напомнила, что Украина взяла на себя обязательства по реформированию общественного перед Советом Европы, поэтому включиться в ситуацию должно правительство.

Менеджмент канала использовал не все возможности оптимизации расходов

Министерство информационной политики уже подало на рассмотрение Кабинета министров проект нормативного акта о погашении долгов общественного вещателя, сообщил государственный секретарь министерства Артем Биденко.

Ведомство разработало документ, только узнав, что в НСТУ возникли долги и его могут отключить. По процедуре предложение сейчас проходит согласование в других органах власти, рассказал Биденко. Документ предусматривает целевое выделение средств исключительно на погашение долга, а не на увеличение финансирования телеканала в целом.

Руководитель телеканала UA:Первый Зураб Аласания также предположил, что вскоре компания Зеонбуд выключит цифровое вещание канала.