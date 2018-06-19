UA:Перший частично отключили от эфира. Почему общественный вещатель задолжал миллионы

18 июня была приостановлена аналоговая трансляция телеканала UA:Перший через передатчики в городах Киев, Одесса, Днепр, Винница, Тернополь, Чернигов, Белополье, Изюм и Ковель. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отключили за неуплату

Аналоговое вещание было прекращено концерном РРТ - радиовещания, радиосвязи и телевидения - из-за неуплаты за трансляции каналом.

Трансляцию приостановлено с 6 утра до 18 вечера в ежедневном формате

Концерн РРТ предупредил о приостановлении трансляции с 6 утра до 18 вечера в ежедневном формате еще в конце прошлой недели, отметила PR-директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Виктория Сидоренко.

По ее словам, правительство убеждало, что компания будет дофинансированой, как того требует закон. Но этого не произошло. С апреля этого года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрено вовсе, добавила она.

"В своем письме концерн РРТ сообщил нам, что сейчас задолженность за оплату трансляции этих услуг составляет более 75 млн грн, соответственно и отключение с 6 утра до 6 вечера продлится до момента погашения долга. Из-за недофинансирования это критично, ведь закон об общественном телевидении и радиовещании предполагает определенный процент от общего фонда бюджета на финансирование компании. Вопреки закону, Верховная Рада не дофинансировала Общественное вдвое", - рассказала Сидоренко.

Незаконное недофинансирование общественного вещателя

В распределении расходов госбюджета на этот год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании составляет 776,5 млн грн, добавила она.

НОТУ констатирует нежелание власти профинансировать общественное вещание

Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций, отметили в НОТУ.

Для оплаты всех трансляций канала надо 340 млн грн в год. Выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы чуть более 50 млн грн. В телерадиокомпании отметили, что неоднократно обращались к правительству по поводу критической ситуации из-за незаконного недофинансирования и предупреждали, что это может привести к отключению аналогового вещания. Правление НОТУ вынуждено констатировать нежелание власти профинансировать общественное вещание, что повлекло приостановление аналоговой трансляции телеканала UA:Перший, говорится в официальном заявлении компании.

Из-за отключения аналоговых трансляций больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, ведь там не представлено сети кабельных операторов.

Правительство одобрило поэтапное отключение аналогового телевещания до конца лета

Приостановление аналоговой трансляции телеканала UA:Перший - негативный момент для его покрытия, хотя аналог наиболее важным является у Крыма и оккупированной территории Донбасса, отметила эксперт ОО Информационная безопасность Татьяна Попова. Все каналы планируют отключать от аналога, напомнила она.

Как известно, ранее правительство приняло решение о поэтапном отключения аналогового телевещания с 1 июля этого года. 13 июня Кабмин продлил этот срок до конца лета. А вот проблема недофинансирования Общественного, по мнению Поповой, является более серьезной проблемой.

"Если даже не будут смотреть Перший, будут смотреть другие каналы. Хорошо, что у Крыма и Донбасса отключать не собираются, пока Россия будет продолжать использовать аналоговый сигнал. Недофинансирование Первого национального канала - это дополнительная проблема и я не понимаю, почему Кабмин не выполняет эти обязательства, которые брались по финансированию общественного вещания", - отметила Попова.

К осени - только в цифровом формате

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики неоднократно сводил на своей площадке представителей правительства, профильного министерства, UA:Першого и концерна РРТ, чтобы решить вопрос с недофинансированием Общественного, отметил заместитель комитета Сергей Высоцкий.

И на повестке дня в последнее время, отметил он, стояли и стоят более насущные вопросы - Антикоррупционный суд, законопроект о национальной безопасности, о новом избирательном кодексе.

Дофинансирование телекомпании может быть рассмотрено осенью

По его словам, финансирование телекомпании может быть рассмотрено осенью, когда другие важные моменты будут решены.

Кабинет Министров и Верховная Рада должны решить вопрос о финансировании Национального общественного немедленно - с таким призывом выступило Министерство информационной политики. В ведомстве назвали ситуацию с отключением вещания канала за долги недопустимой.

"Свои предложения по погашению долга НОТУ перед концерном РРТ Министерство информационной политики представит на рассмотрение правительства в ближайшие дни", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

До восстановления аналогового вещания зрители, проживающих в указанных областях, смогут смотреть UA:Перший в цифровом формате, а также в кабельных каналах и в интернете на официальном сайте.