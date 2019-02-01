UA:Перший. Как реагируют на увольнение Зураба Аласании и что предлагают с этим делать Вчера, 16:51 743 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Вадим Міський via Facebook Официальные причины разрыва контракта с Аласанией еще не были обнародованы Вадим Міський via Facebook

31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с Зурабом Аласанией. Рассказываем о реакции на это событие.

Мустафа Найем: мы не можем сдать этот форпост

Народный депутат Мустафа Найем, комментируя голосование за разрыв контракта с Зурабом Аласанией, подчеркнул, что решение было политически мотивированным. Он обратил внимание на то, что в его резолютивной части указывается, что Аласания не обеспечил трансляцию мероприятий с участием президента Петра Порошенко.

"При этом в решении отмечается, что все эти события были упомянуты в новостях, но вот именно прямая трансляция не велась", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что по разной информации, "против" разрыва контракта голосовали от трех до шести членов набсовета из 12 присутствующих.

"Очевидно, решение Набсовета следует пересмотреть. Если есть претензии к Зурабу Аласании, высказать их открыто, провести обсуждение и, если совсем ничего не получается, идти в суд. Мы не можем сдать этот форпост вот так просто, за ним та небольшая территория независимого вещания, которую нам удалось отстоять за пять лет", - подытожил Найем.

Медийные общественные организации: наблюдательный совет не справился со своим главным заданием

Медийные общественные организации Internews Ukraine, Институт массовой информации, Детектор медиа и Фундація Суспільність опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что основания решения наблюдательного совета о разрыве контракта с Аласанией необходимо тщательно проанализировать, как и соблюдение при этом юридических процедур.

В заявлении также подчеркивается, что дестабилизация общественного вещателя в предвыборный период "представляет прямую угрозу демократическим процессам в Украине и играет на руку внешнему врагу".

По мнению медийных общественных организаций, независимо от того, были ли причиной такого решения политические манипуляции или непрофессионализм, наблюдательный совет "не справился со своей главной задачей - обеспечение стабильной и эффективной деятельности Общественного вещания как одного из важнейших демократических институтов в государстве".

Медийные общественные организации призвали наблюдательный совет пересмотреть свое решение и исправить ошибки ради национальных интересов Украины и всего общества.

Ирина Геращенко: я считаю это ошибочным решением

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что не считает отсутствие трансляции таких событий как Крестный ход за поместную церковь основанием для отстранения Зураба Аласании.

Кроме того, по ее словам, ошибкой было "трогать Общественное в год выборов" во время президентской и парламентской кампаний.

"Я считаю это ошибочным решением. ... Это моя публичная позиция", - говорится также в заявлении Геращенко.

Борислав Береза: это было глупостью

Народный депутат Борислав Береза назвал голосование за разрыв контракта с Аласанией глупостью.

"Касаемо увольнения Зураба Аласании могу сказать кратко, что это было глупостью. И снятие, и предлог", - говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Евгений Глибовицкий: результаты голосования надо отменить или набсовет должен уйти в отставку

Один из членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий заявил на своей странице в Facebook, что утром 1 февраля предложил членам наблюдательного совета отменить результаты голосования по разрыву контракта с Аласанией как содержащие процедурные нарушения и не оформленные в соответствии с требованиями закона об Общественном телевидении и радиовещании Украины и не позволяющие установить точный результат голосования.

По словам Глибовицкого, сомнения вызывает отсутствие установленного мотива, который по закону мог бы быть основанием для отставки, а также то, что при трех голосах "против" от четырех до шести членов наблюдательного совета сейчас утверждают, что голосовали против решения.

"Совокупность этих подозрений ставит под сомнение результат голосования. Учитывая общественный вес и важность доверия к Общественному вещанию, такая ситуация является недопустимой", - подчеркнул Глибовицкий.

По его словам, наблюдательный совет должен рассмотреть вопрос о разрыве контракта с Аласанией на открытом заседании и в соответствии с требованиями закона. Решение о том, останется ли Аласания на своей должности, должно приниматься открытым голосованием.

"В противном случае я не вижу, как этот состав наблюдательного совета может дальше быть гарантом доверия к независимости общественного вещания и должен уйти в отставку в полном составе", - заявил Глибовицкий.

Татьяна Лебедева: отсутствие освещения важных событий при участии первых лиц государства не была причиной решения

Глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Татьяна Лебедева заявила на своей странице в Facebook, что "ряд изданий распространил неправдивую информацию" о мотивах разрыва контракта с Аласанией.

"Cообщаю, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещанием НЕ было причиной данного решения. Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности З.Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного Совета Вячеславом Козаком, и лишь частично вошел в окончательное решение Совета", - говорится в заявлении Лебедевой.

По ее словам, "окончательная мотивация прекращения контракта" будет опубликована в ближайшие дни.

Лебедева также опубликовала фото проекта решения, в котором видны первые пункты, не опубликованные ранее самим Аласанией.

В них говорится о том, что глава UA:Перший "делегировал ключевые исполнительные функции так называемому директорату", на оплату деятельности которого было потрачено 8 млн грн за 15 месяцев. В проекте решения говорится, что это противоречит статуту ПАО НОТУ.

В проекте решения Аласанию также обвиняют в "несбалансированной и противоречивой финансовой политике" и в том, что он "не смог упорядочить финансовую отчетность компании".

Часть о неосвещении мероприятий при участии президента в опубликованном Лебедевой проекте решения зачеркнута. В комментариях на вопрос о том, что это значит, она отвечает: "ничего нет зачеркнутого, это рабочий проект".





Напомним, после того как 31 января стало известно о решении наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины разорвать контракт с руководителем общественного телеканала UA:Перший Зурабом Аласанией, он опубликовал фото части проекта решения о своем отстранении.

В проекте решения говорится, что причиной отстранения стало, в частности, не освещение телеканалом в 2018 году (кроме коротких упоминаний в новостях) Крестного хода за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседания Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября, где рассматривались очень важные для Украины вопросы.

При этом подчеркивается, что в некоторых мероприятиях, "проигнорированных" каналом, участвовал президент страны Петр Порошенко.

Кроме того, Аласанию обвинили в "деполитизации" новостей.

Как отмечается, он не организовал вещание канала "ни как общественно-политического" (в соответствии с законом), ни как "информационного и общественно-политического вещателя с элементами просвещения" (как говорится в переходной концепции).

"Под руководством Аласании компания в 2018 году внедряла ложное понимание принципов "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей", - заявили в набсовете.