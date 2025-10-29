Оговорился. В ВСУ опровергли заявление собственного спикера, что в Мирнограде есть российские войска

29 октября, 11:54
Поделиться:
Последствия российских обстрелов в Мирнограде Донецкой области (Фото: Скриншот из видео полиции Донецкой области)

Последствия российских обстрелов в Мирнограде Донецкой области (Фото: Скриншот из видео полиции Донецкой области)

В среду, 29 октября, группировка войск Восток заявила, что российские войска не находятся в Мирнограде. В группировке уточнили, что их представитель оговорился в эфире, говоря, что российские войска прорвали оборону в окрестностях города.

В группировке войск Восток сообщили, что ситуация в Мирнограде и в его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.

Там уточнили, что спикер группировки войск Восток Григорий Шаповал в эфире телемарафона Единые новости оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.

Реклама

«Просим учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий», — говорится в сообщении.

Читайте также:
«У россиян нет цели закрепиться в городе». Военный рассказал о ситуации в Покровске и вблизи Мирнограда

28 октября Шаповал заявил, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где идут интенсивные уличные бои.

29 октября Институт изучения войны (ISW) написал, что продвижение россиян возле Мирнограда и Покровска, хотя и сужает «карман», в котором оказались украинские войска между этими городами, однако вряд ли приведет к коллапсу украинской обороны на этом участке и к захвату Покровска в желанный Москвой срок (до середины ноября).

Читайте также:
Покровск — «почти в окружении», пока нет перспектив для улучшения ситуации — Ступак

Аналитический проект DeepState отметил, что враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации.

DeepState добавил, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов и продолжают просачиваться в глубину

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Мирноград Война России против Украины Покровск Фронт Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Донецкая область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies