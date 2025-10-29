Оговорился. В ВСУ опровергли заявление собственного спикера, что в Мирнограде есть российские войска

Последствия российских обстрелов в Мирнограде Донецкой области (Фото: Скриншот из видео полиции Донецкой области)

В среду, 29 октября, группировка войск Восток заявила, что российские войска не находятся в Мирнограде . В группировке уточнили, что их представитель оговорился в эфире, говоря, что российские войска прорвали оборону в окрестностях города.

В группировке войск Восток сообщили, что ситуация в Мирнограде и в его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.

Там уточнили, что спикер группировки войск Восток Григорий Шаповал в эфире телемарафона Единые новости оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске.

«Просим учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий», — говорится в сообщении.

28 октября Шаповал заявил, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где идут интенсивные уличные бои.

29 октября Институт изучения войны (ISW) написал, что продвижение россиян возле Мирнограда и Покровска, хотя и сужает «карман», в котором оказались украинские войска между этими городами, однако вряд ли приведет к коллапсу украинской обороны на этом участке и к захвату Покровска в желанный Москвой срок (до середины ноября).

Аналитический проект DeepState отметил, что враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации.

DeepState добавил, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов и продолжают просачиваться в глубину