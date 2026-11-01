В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем оккупанты смогли захватить, и нанесли врагу рекордные потери — Зеленский

1 ноября, 14:27
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facebook.com/okPivden

В течение октября украинские защитники освободили 96,2 км² украинской земли, что на 10,4 км² больше, чем российским оккупантам удалось захватить за это время.

Об этом в воскресенье, 1 ноября, заявил президент Владимир Зеленский, акцентировав внимание на результатах Сил обороны за прошедший месяц.

Кроме того, в октябре оккупанты понесли рекордные потери.

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«За один месяц Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военных. Это рекорд за все месяцы полномасштабной войны», — отметил Зеленский.

Также в прошлом месяце был зафиксирован рекорд суточных потерь — 21 октября российская оккупационная армия потеряла 2250 человек.

«Россия теряет. Мы удерживаем позиции, освобождаем территорию и делаем так, чтобы каждый день войны обходился агрессору максимально дорого», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия может остановить эти «безумные потери», выбрав прекращение огня и дипломатию.

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Редактор: Кулакова Ксения
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