У жителя Ивано-Франковска обнаружили диверсионное пособие и целый арсенал боеприпасов и взрывчатки

При обыске были изъяты гранаты, мины и выстрелы к гранатомету

В одной из квартир в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили целый арсенал боеприпасов и взрывчатки.

Как сообщили в СБУ, средства поражения у себя дома хранил житель областного центра, который неоднократно был на востоке Украины.

"Во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители изъяли предметы похожи на боеприпасы, в том числе три мины МОН-100 и МОН-50, пять противопехотных мин других типов и три минных универсальных взрывателя, электродетонатор, выстрелы к подствольным гранатометам, четыре ручные гранаты различных типов и запалы к ним, пиротехнические патроны, порошкообразные и прессованные химические вещества в кустарной упаковке", - говорится в сообщении.

Кроме того, у хозяина квартиры нашли советское военное учебно-методическое пособие по подготовке диверсантов Методика специальной и тактико-специальной подготовки внештатных саперных отделений.

"Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия для установления реальных мотивов хранения мужем арсенала", - добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный, который находится в отпуске, бросил в толпу осколочную гранату.