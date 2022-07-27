Правоохранители за пять месяцев изъяли у жителей Полтавской области 11 танков 27 июля, 05:22 Полиция изъяла у жителей Полтавской области 11 танков и 2 боевых бронированных машин (Фото:oti_foti/pixabay)

Правоохранители изъяли у жителей Полтавской области 11 танков и две боевые бронированные машины. Начато 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия.

Об этом сообщили в Полтавском облсовете со ссылкой на областную прокуратуру.



За последние пять месяцев было начато 92 (против 72 за предыдущий период) уголовные производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, в суд передано 47 обвинительных актов. Из незаконного оборота изъято 158 единиц огнестрельного оружия, в том числе 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулеметов, 3 обреза охотничьих ружей, 4 ручные гранатометы, 11 танков, 2 боевых бронированных машин, 222 единицы боеприпасов, 54 гранаты и почти 7 тысяч патронов.

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Вместе с тем, в регионе в целом на 35% снизился уровень преступности, в том числе на 29,6% уменьшилось количество тяжких (с 2166 по 1525) уголовных правонарушений. На 72% возросло количество особо тяжких уголовных правонарушений путем увеличения преступлений против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка, связанных с вооруженной агрессией России против Украины (с 126 до 217).

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