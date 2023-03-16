СБУ подтвердила наличие паспортов РФ у жены и родственников экс-зампреда Службы внешней разведки Семочко

16 марта, 21:34
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Сергей Семочко (Фото:Скриншот эфира ZIK)

Сергей Семочко (Фото:Скриншот эфира ZIK)

Служба безопасности подтвердила наличие российских паспортов у бывшего замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Bihus.Info.

Служба безопасности подтвердила, что российские паспорта были у жены Семочко Татьяны, ее дочери и сына от первого брака, а также у зятя Семочко.

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Также СБУ опубликовала номера их российских паспортов. Жена и зять имеют те же номера, о которых журналисты писали еще пять лет назад. Остальные двое имеют новые номера российских паспортов.

В октябре 2018 журналисты программы Наши деньги опубликовали сюжет о Сергее Семочко и его вероятной причастности к дефициту важных препаратов для людей, которым необходим диализ. Расследователи показали дорогие дома в Козине и автомобиль Land Cruiser, которые, по их данным, принадлежат Семочко, а также рассказали о бизнесе в Крыму и российском гражданстве его родственников.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российский паспорт Служба внешней разведки Сергей Семочко Война России против Украины

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