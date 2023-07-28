У Зеленского назвали количество систем Patriot, необходимых для защиты всей Украины 28 июля, 13:41 Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украине нужно 10−12 систем Patriot или подобных им, для того, чтобы охватить всю страну. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Он добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем противовоздушной обороны было правильным как с экономической, так и с моральной точки зрения.

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«Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга», — сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения, такие как Оникс и Кинжал. Именно из-за их дефицита не удается охватить все части страны.

Украина имеет две системы Patriot, одну предоставили США, а другую — Германия. Их прибытие весной помогло украинским силам ПВО отразить почти все, что Россия запускала на столицу с воздуха за последние несколько месяцев.

Однако другие города остаются уязвимыми, поскольку Россия усиливает нападения на их гражданскую инфраструктуру.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что 50 батарей Patriot будет достаточным количеством для того, чтобы в большинстве случаев «люди не погибали».

6 мая в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские военные сбили впервые сбили российскую ракету Кинжал с помощью комплекса Patriot.

