В Запорожье оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре — ОВА
Ликвидация последствий ракетного удара по Запорожью, 11 октября 2022 года (Фото:НВ)
Российские оккупанты обстреляли Запорожье, атаковав объекты критической инфраструктуры в субботу, 29 октября.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.
«Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки», — написал он в Telegram.
Россияне регулярно обстреливают Запорожье, а в последние недели намеренно атакуют объекты критической инфраструктуры в городах по всей Украине. 27 октября в результате удара по Запорожью была полностью обесточена инфраструктура.