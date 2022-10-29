В Запорожье оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре — ОВА 29 октября, 12:53 Ликвидация последствий ракетного удара по Запорожью, 11 октября 2022 года (Фото:НВ)

Российские оккупанты обстреляли Запорожье, атаковав объекты критической инфраструктуры в субботу, 29 октября.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.



«Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки», — написал он в Telegram.

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Обновлено в 13:35. Старух заявил, что в результате удара РФ пострадавших нет. Российские военные разрушили промышленное здание.

Россияне регулярно обстреливают Запорожье, а в последние недели намеренно атакуют объекты критической инфраструктуры в городах по всей Украине. 27 октября в результате удара по Запорожью была полностью обесточена инфраструктура.



Инфографика: НВ