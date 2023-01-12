При обыске у заместителя Сальдо нашли «золотые часы» от Путина. «Подарок» оказался дешевой подделкой

12 января, 16:17
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Заместитель коллаборанта Владимира Сальдо (Фото:ГБР)

Заместитель коллаборанта Владимира Сальдо (Фото:ГБР)

Правоохранители провели обыск у так называемого первого заместителя оккупационной мэрии Херсона Владимира Сальдо, подозреваемого в работе на врага.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Во время обысков правоохранители обнаружили оставленные документы, которые могут служить доказательной базой для следствия.

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Показательной находкой для следствия стали «золотые» наградные часы от российского диктатора Владимира Путина. В ГБР говорят, что коллаборант хвастался ими, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу «новой власти». Как выяснило следствие, часы оказались подделкой и сделаны из дешевых материалов, не из золота.

Часы, найденные во время обысков (Фото: ГБР)
Часы, найденные во время обысков / Фото: ГБР

После освобождения Херсона Вооруженными силами Украины коллаборант скрылся.

Решается вопрос о заочном сообщении фигуранту о подозрении.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Владимир Сальдо Война России против Украины

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