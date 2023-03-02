Консультант Залужного рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ 2 марта, 19:15 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Контрнаступление Украины начнется тогда, когда будет налажена логистика.

Об этом заявил главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — генерал-майор Виктор Назаров в комментарии Spiegel.

На вопрос, когда начнется наступление ЗСУ с целью возвращения большего количества территорий, Назаров ответил, что перед контрнаступлением необходимо содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам раньше пообещали партнеры.

Видео дня

«Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов», — объяснил главный консультант Залужного.

По его словам современная война — это не просто о технологиях, а прежде всего логистика.

«Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только тогда, когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется», — подчеркнул Назаров.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате активных действий украинской армии вернется безопасность жителям прифронтовых зон.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

По информации Bild, в США и Германии говорят, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если это сделать не удастся, как утверждается, союзники усилят давление на Киев для начала переговоров с Россией.