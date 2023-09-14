Возле Евпатории уничтожен российский ЗРК Триумф. Атаковали дроны СБУ и ракеты Нептун 14 сентября, 10:40 Взрыв в Евпатории в ночь на 14 сентября (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

Взрывы в районе оккупированной Евпатории в ночь на четверг, 14 сентября, — спецоперация контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ. Был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф, сообщили источники NV в СБУ.

По словам собеседников, цель атаковали беспилотники и крылатые ракеты Нептун украинского производства.

Сначала дроны СБУ поразили «глаза» комплекса — радары и антенны. Когда из строя вывели радиолокационные станции, подразделения ВМС двумя ракетами Нептун ударили по пусковым комплексам С-300/400 Триумф, рассказали источники.

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Они заявили, что «россиян в Крыму ждут новые сюрпризы».

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.

Еще один Триумф был уничтожен на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму 23 августа. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это сделала новая украинская ракета, «показавшая себя абсолютно безупречно».

Утром 14 сентября в соцсетях сообщили о новых мощных взрывах в Крыму. На фото и видео из Евпатории видно пожар и зарево. СМИ писали, что в том районе расположены несколько воинских частей, база ПВО; также неподалеку находится военный аэродром.

В министерстве обороны России заявили, что ночью над оккупированным полуостровом якобы сбили 11 беспилотников. Комментируя взрывы, в ОК Юг сказали, что идет плановая работа и военные цели оккупантов — законные.