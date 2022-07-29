У ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000 — Der Spiegel 29 июля, 23:22 Panzerhaubitze 2000 (Фото:Sonaz)

Месяц спустя после поставки семи немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000 в Украину эти артиллерийские орудия показали сообщения об ошибках и демонстрируют явные признаки износа, сообщает Der Spiegel.

«На текущей неделе украинское правительство уже сообщило министерству обороны ФРГ, что после интенсивного обстрела российских позиций некоторые из семи САУ PzH 2000, поставленных в конце июня в Украину, показали сообщения об ошибках. Поэтому несколько гаубиц, судя по всему, нуждаются в ремонте», — говорится в материале.

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По мнению Бундесвера, проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. Это создает огромную нагрузку на механизм заряжания гаубицы. В Германии 100 выстрелов в день из одного тяжелого орудия уже считалось бы высоким уровнем интенсивности стрельбы, но украинцы, очевидно, выпускали гораздо больше снарядов, считают в немецком оборонном ведомстве.

По словам экспортеров, причиной износа могло стать и то, что украинские солдаты, предположительно, сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии.

Согласно информации издания, Бундесвер обязался в короткие сроки отправить в Украину дополнительные комплекты запасных частей для устранения проблем. Одновременно правительство Германии ведет переговоры с военно-промышленным комплексом о создании центра по ремонту оружия в Польше, чтобы сократить время на транспортировку и выполнение ремонтных работ.

По данным Der Spiegel, новые проблемы возникли и с поставками боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard, первые пять единиц которых были недавно поставлены в Украину. В ходе тестовых стрельб в Германии выяснилось, что система огня Gepard не распознает снаряды норвежской компании, которая недавно начала их производить для Gepard с последующей передачей Украине. Теперь необходимо модифицировать снаряды, после чего они будут вновь испытаны в августе.

27 июля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в Германии устарела часть запасов ее армии, в том числе танков.

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