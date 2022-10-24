У ВСУ не хватает боекомплектов на донбасском направлении — Бутусов 24 октября, 18:01 Украинские военные стреляют по оккупантам из самоходной гаубицы в Донецкой области, 10 октября (Фото:Natalia Rozhniativska/Press Service of the 30th Prince Konstanty Ostrogski Mechanized Brigade of the Ukrainian)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что у Вооруженных сил Украины не хватает боекомплектов на донбасском направлении.

В интервью Радио НВ Бутусов отметил, что противник ведет активные боевые действия под Бахмутом, падение которого создало бы угрозу потери Соледарска и Северска.

«Бахмут — это важный рубеж обороны. Противник значительно усилит свои возможности для продвижения в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки. Поэтому Бахмут имеет для нас стратегическое значение», — подчеркнул он.

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При этом главред Цензор.НЕТ констатировал тактическую инициативу России на этом направлении, так как основные ресурсы ВСУ — средства поражения, снаряды, ракеты — сосредоточены в Харьковской и Херсонской областях.

«Поскольку у России большое преимущество в боеприпасах, к сожалению, боекомплектов не хватает именно на донбасском направлении не только в районе Бахмута, но и в районе Авдеевки, Марьинки. Противник, пользуясь этим, навязывает нам инициативу и сосредотачивает артиллерию, большие силы, танки для того, чтобы выбивать нашу героическую пехоту. И шаг за шагом они протискивают [оборону]. Причина исключительно одна — это ограниченность боекомплекта у наших войск. И именно благодаря этому у противника есть продвижение», — подчеркнул Бутусов.

24 октября руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил на брифинге, что на Бахмутском направлении ситуация остается крайне напряженной, но враг отступает каждые сутки, неся потери в живой силе.

По данным заместительницы министра обороны Анны Маляр, кремлевский режим дал оккупантам приказ захватить Бахмут до конца октября.