Освобождение Херсонской области. Для Украины сложились очень хорошие стратегические предпосылки — военный эксперт 26 июля, 17:52 Военный эксперт заявил, что стратегические предпосылки освобождения Херсонской области лучше не обсуждать подробно, чтобы дополнительную информацию не получили оккупанты (Фото:Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, что для Украины сложились очень хорошие стратегические предпосылки, чтобы освободить Херсонскую область.



«Сложились очень хорошие стратегические предпосылки для освобождения правого берега Херсона. Однако я бы апеллировал ко всем и в первую очередь к медийному пространству, пользуясь сейчас этой возможностью, не слишком сильно обсуждать эту тему в части конкретики, практики и самое главное — называния каких-то главных оперативных ударов», — заявил Черник.

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Он пояснил, что Россия внимательно следит за украинским информационным пространством и может использовать против Украины "каждую крошку информации".

«Подчеркиваю, стратегические положительные предпосылки сложились, верим в наш Генеральный штаб, держим кулаки за наших воинов и уверен, что в ближайшее время у нас будут некоторые хорошие новости. Вместе с тем не очаровываемся, мы объяснили, почему наш противник будет биться насмерть и должны настраиваться исключительно на длительную борьбу», — сказал военный эксперт.

14 июля и.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий сообщил на брифинге, что хотя большинство Херсонской области все еще оккупировано, Украине удалось освободить уже 44 населенных пункта в этом регионе. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что оккупационные власти выехали из здания Херсонской ОГА и рассредоточились по городу.

25 июля военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже происходит.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные держат под огневым контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области.



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