«Он остается за нами». Военный эксперт назвал плацдарм для наступления ВСУ на Новую Каховку
Футбольный тренер и арбитр Ирина Петрова на проукраинском митинге в Новой Каховке (Фото:Ирина Петрова/Facebook)
Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Радио НВ назвал плацдарм для наступления Вооруженных сил Украины на Новую Каховку.
«Давидов Брод, там находится плацдарм для наступления на Новую Каховку. Он остается за нами», — сказал Жирохов.
При этом он добавил, что из-за постоянных вражеских контратак у ВСУ «прямо сейчас нет фактически сил для того, чтобы развить наступление дальше».
«Но этот плацдарм критически важен для предстоящего контрнаступления. И я думаю, что за него будем держаться любыми усилиями», — подчеркнул военный эксперт.
27 февраля мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что город находится под полным контролем российских войск.
6 марта в оккупированной Новой Каховке люди вышли на проукраинский митинг против российских захватчиков.
Во время этого митинга оккупанты открыли огонь по мирным жителям.
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