«Он остается за нами». Военный эксперт назвал плацдарм для наступления ВСУ на Новую Каховку

7 июня, 16:01
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Футбольный тренер и арбитр Ирина Петрова на проукраинском митинге в Новой Каховке (Фото:Ирина Петрова/Facebook)

Футбольный тренер и арбитр Ирина Петрова на проукраинском митинге в Новой Каховке (Фото:Ирина Петрова/Facebook)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Радио НВ назвал плацдарм для наступления Вооруженных сил Украины на Новую Каховку.

«Давидов Брод, там находится плацдарм для наступления на Новую Каховку. Он остается за нами», — сказал Жирохов.

При этом он добавил, что из-за постоянных вражеских контратак у ВСУ «прямо сейчас нет фактически сил для того, чтобы развить наступление дальше».

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«Но этот плацдарм критически важен для предстоящего контрнаступления. И я думаю, что за него будем держаться любыми усилиями», — подчеркнул военный эксперт.

27 февраля мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что город находится под полным контролем российских войск.

6 марта в оккупированной Новой Каховке люди вышли на проукраинский митинг против российских захватчиков.

Во время этого митинга оккупанты открыли огонь по мирным жителям.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Российско-украинская война Новая Каховка

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