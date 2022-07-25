ВСУ начали уничтожать группировку армии РФ в Херсонской области — Жданов

25 июля, 17:24
Поврежденный обстрелами ВСУ Антоновский мост (Фото:Константин Рыженко via Telegram)

Поврежденный обстрелами ВСУ Антоновский мост (Фото:Константин Рыженко via Telegram)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ констатировал, что ВСУ начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области.

«В Херсонской области я вижу, что у нас появилась возможность постепенно подавить группировку российских войск на правом берегу от реки Днепр. Мы уже начинаем уничтожение этой группировки, судя по ударам, наносимым ВСУ в последние сутки, или [можем] заставить их сдаться в плен. Пути отхода у них нет», — заявил Жданов.

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Военный эксперт добавил, что украинские военные уничтожили Дарьевский мост и теперь группировка российских войск на правом берегу Днепра «рассечена пополам».

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«Фактически нет связи между северной и южными частями этой группировки. У нас есть перспектива выдавить или уничтожить ее», — отметил он.

25 июля руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные держат под огненным контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области.

19 июля ВСУ нанесли первый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, у оккупантов возникли трудности с его ремонтом. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил 21 июля, что россияне не могут оперативно восстановить Антоновский мост через Днепр, сейчас по нему возможен проезд только легкового транспорта.

Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области или отводить их.

23 июля ВСУ попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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