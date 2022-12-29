«Уточняем, куда лучше бить». Украина имеет собственное дальнобойное и высокоточное оружие, которое долетит до Москвы и Питера — Гетьман 29 декабря, 14:17 Эксклюзив НВ Москва, Россия, 20 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

У Украины есть собственное дальнобойное оружие, чтобы поражать военные объекты в тылу России, рассказал в эфире Радио НВ военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

«Даже имея собственное дальнобойное оружие, мы не будем атаковать гражданские объекты. Мы придерживаемся всех правил и обычаев войны, мы понимаем, что такое Международное гуманитарное право, что атаковать можно, а что нет», — отмечает Гетьман.

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По его мнению, это должно служить аргументом для международных партнеров, до сих пор не поставляющих Украину дальнобойные ракеты.

В то же время Гетьман отметил, что украинские наработки удалось реализовать достаточно быстро, за 10 месяцев войны, что стало неожиданностью для РФ.

«У нас есть дальнобойное и высокоточное оружие, которое может долететь в частности до таких городов, как Москва и Санкт-Петербург. Они это отлично понимают. Есть видео, как вокруг Москвы выстроили дополнительную линию противовоздушной обороны. Прямо в поле стоят зенитно-ракетные комплексы, которые должны охранять город».

Еще месяц назад, по словам эксперта, обсуждалась возможность удара по Москве в ответ на атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, но сейчас уже перешли на новый этап.

«Там много логистических центров, центров принятия решений и военных объектов. То есть [можно] нанести удар по военным объектам в Москве. <...> Последние дни мы начинаем говорить о том, какие именно объекты нам лучше поразить в столице российской империи: то ли Останкино сбить, то ли еще что-то. Мы уже согласились, что это обязательно произойдет и сейчас начинаем уточнять детали, куда именно мы должны запустить наши ракеты. Когда мы это сделаем, это окажет очень важное влияние на сознание россиян», — добавил Гетьман.

12 декабря советник Офиса президента Игорь Жовква на вопрос НВ о том, появится ли у западных партнеров Украины политическая воля передать Украине дальнобойное вооружение, танки и самолеты, ответил: «Я уверен, что появится. Просто кто-то должен принять первое решение. Не оглядываться одна страна на другую, а просто взять и принять это решение».

Пока только Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он «открыт» до пересмотра отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре. Заявление прозвучало 12 декабря.

После Россия устроила предновогодний террор Украины. 29 декабря ВСУ сбили 54 ракеты из 69, которые запустил агрессор.