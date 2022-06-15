«У нас снаряды на пушки закончились»: оккупант рассказал о проблемах ВС РФ в Херсонской области — перехват

15 июня, 10:55
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Из-за нехватки снарядов войска РФ получили пушки, которыми никто не умеет пользоваться (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за нехватки снарядов войска РФ получили пушки, которыми никто не умеет пользоваться (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты, находящиеся в Херсонской области столкнулись с нехваткой снарядов для тяжелого вооружения.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из военнослужащих РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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По его словам, из-за невозможности восполнить запасы боеприпасов нужного калибра, имеющиеся в их распоряжении вооружения стали просто бесполезными.

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https://www.youtube.com/embed/BUAG__UZ6Kc

«У нас снаряды на пушки закончились. Нам другие пушки дали. Но у нас ими никто пользоваться не умеет…», — рассказал оккупант, добавив, что теперь придется учиться пользоваться предоставленным оружием заново.

https://www.youtube.com/watch?v=R084-c12yfc
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооружение Херсонская область Российские военные Война России против Украины

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