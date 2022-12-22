У войск РФ осталось около 200 иранских дронов из последней партии — Гуменюк 22 декабря, 18:02 Иран передал оккупантам около 250 дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

У россиян осталось около 200 беспилотников из последней партии, которую Иран передал России.

Об этом сообщил начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

Она уточнила, что Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне «не очень-то их экономят».

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«На данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200», — заявила она.

Гуменюк добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны.

Также, по ее словам, оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников этого типа подальше от зон огневого контроля ВСУ.



17 декабря в разведке сообщили, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 30 из 35 иранских беспилотников.