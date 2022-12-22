У войск РФ осталось около 200 иранских дронов из последней партии — Гуменюк

22 декабря, 18:02
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Иран передал оккупантам около 250 дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иран передал оккупантам около 250 дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

У россиян осталось около 200 беспилотников из последней партии, которую Иран передал России.

Об этом сообщил начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

Она уточнила, что Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне «не очень-то их экономят».

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«На данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200», — заявила она.

Гуменюк добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны.

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Также, по ее словам, оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников этого типа подальше от зон огневого контроля ВСУ.

17 декабря в разведке сообщили, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе.

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 30 из 35 иранских беспилотников.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Иран Войска РФ Дроны Иранские беспилотники

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