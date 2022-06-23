У войск РФ огневое преимущество, но каждый захваченный оккупантами метр залит их кровью — Залужный

23 июня, 17:01
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Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы вынуждены занимать более выгодные рубежи и позиции, но каждый метр захваченной оккупантами земли залит их кровью.

«Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью», — пишет он в Telegram.

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Он подчеркнул, что огневое преимущество на стороне российских оккупантов.

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«Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая», — пишет Залужный.

Ранее сообщалось, что российским силам удалось продвинуться примерно на 5 километров в направлении Лисичанска Луганской области, это произошло благодаря недавнему усилению их подразделений.

https://www.youtube.com/embed/sCHvtr5Ekhk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Валерий Залужный

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