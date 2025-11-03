В Укрэнерго сообщили, в какой период 4 ноября будут применяться графики отключений электроэнергии (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В отдельных регионах Украины во вторник, 4 ноября, для бытовых и промышленных потребителей будут применяться графики отключений электроэнергии .

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей графики будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Для промышленных потребителей ограничения также будут применяться с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

3 ноября в отдельных регионах Украины действуют графики отключений с 16:00 до 22:00. Ранее в Укрэнерго сообщали, что ограничения также будут применяться с 08:00 до 11:00.

3 ноября в Министерстве энергетики сообщили, что во всех областях Украины отменили графики отключения света до 16:00.