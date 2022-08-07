В ряде городов Украины раздались взрывы

7 августа, 20:01
Россия нанесла удар по нескольким городам Украины (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия нанесла удар по нескольким городам Украины (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В Виннице, Кропивницком и Умани были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Суспільне и местные телеграммы-каналы.

Мэр Винницы Сергей Моргунов подтвердил, что в области были слышны звуки, похожие на взрывы.

По его словам, на территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

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Как сообщила Суспільному пресс-секретарь главы военной администрации области Инна Примак, информации о взрывах от служб в Кропивницком и Кировоградской области не поступало.

«В Черкасской и Полтавской областях были слышны взрывы, но сообщений от жителей не поступало. Информация уточняется», — сказала она.

Также звуки взрывов слышали жители Кременчуга. Мэр города Виталий Малецкий подтвердил, что в городе был слышен звук, похожий на взрыв. Однако он отметил, что на территории города не зафиксированы чрезвычайные ситуации.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Винница Война России против Украины

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