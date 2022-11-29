У Украины уже есть возможность давать свет на пять-шесть часов в день — Шмыгаль 29 ноября, 18:20 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

По состоянию на 29 ноября ситуация с энергосистемой в Украине остается сложной. Однако уже есть возможность давать свет в домах по пять-шесть часов в день.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что для улучшения ситуации с энергетикой Украине необходима мощная противовоздушная оборона, а также возможность быстро проводить ремонтные работы.

Видео дня

По словам главы правительства, энергосистема Украины остается целостной — заживлены все регионы, кроме Херсонской области.

«Два ключевых компонента, чтобы ситуация улучшилась: мощная противовоздушная оборона, которая способна защитить наше небо, и быстрые ремонты поврежденного энергетического оборудования. Относительно ПВО. За последний месяц существенный прогресс. В первую очередь благодаря поставкам современных западных систем», — пояснил премьер.

По словам Шмыгаля, в целом производство электроэнергии покрывает 70% потребностей, дефицит составляет 30%. Он также добавил, что для населения в каждой области остается 50−60% на покрытие потребностей. Сейчас этого достаточно, чтобы давать людям свет по 5−6 часов в день.

Также важным аспектом в этом вопросе являются ремонты и поставки дополнительного энергооборудования. В этом Украине помогает почти вся Европа, а также США, Канада и Япония.

«В то же время нужно понимать, что производство, ремонт и установка нового энергетического оборудования — это сложнейший технологический процесс, который в мирное время мог занимать много месяцев. Сегодняшнее время не мирное, а потому пытаемся месяцы превратить в недели, а недели — в дни. Тысячи энергетиков для этого работают ежедневно и каждую ночь», — добавил он.

Днем 29 ноября в Укрэнерго сообщили, что производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления в Украине. Дефицит в энергосистеме возрос до 30%.

28 ноября дефицит мощности составлял 27%.

Из-за российских обстрелов украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех находящихся под контролем Украины АЭС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.