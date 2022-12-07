У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по России — FT 7 декабря, 13:01 Пожар на аэродроме в Курске после атаки беспилотника во вторник, 6 декабря (Фото:kursk.ru)

У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. Вскоре эти удары могут достичь Сибири, заявил Financial Times советник украинского правительства по обороне.

Издание отмечает, что на этой неделе Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования после того, как запустил беспилотники своего производства, которые поразили три военные базы в глубине России — одну всего в 160 км от Москвы.

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Представители украинского министерства обороны и аналитики заявили, что эти атак являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественность, показав, что нигде небезопасно.

«Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и в России не будет безопасных зон», — сказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

Украина публично не взяла на себя ответственность за удары, и многие детали операции до сих пор остаются в секрете.

«Но что отличает последние удары Украины, так это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми», — отмечает газета.

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Представители министерства обороны и аналитики говорят, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит операции.

Один из чиновников из западного министерства обороны сказал, что эти атаки сделают россиян менее уверенными в себе. По его словам, теперь РФ придется подумать, как рассредоточить свое военное имущество и обезопасить его.

«Атаки беспилотников не помогут Украине выиграть войну. Лучший способ сделать это — уничтожить российские военные активы на территории Украины. Но это помогает нашим операциям по влиянию внутри России, которые Запад не хочет поддерживать», — сказал украинский советник.



Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.

