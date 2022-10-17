Воздушные силы о передаче РФ баллистических ракет от Ирана: у нас нет средств их сбивать 17 октября, 14:17 В Воздушных силах призвали не паниковать из-за передачи иранских баллистических ракет (Фото:iranprimer.usip.org)

В Воздушных силах прокомментировали возможную передачу России иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат в ходе брифинга сообщил, что средств для сбивания такого вида ракет у Украины нет.

В то же время, по его словам, не стоит паниковать раньше времени. Лучшей защитой от таких ракет является обычный бетон.

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Игнат отметил, что следует надеяться на реакцию мирового сообщества, которое не должно допустить, чтобы Россия получила оружие для войны против Украины.

Накануне в СМИ появилась информация, что Иран тайно согласился передать России баллистические ракеты класса «земля — земля» Fateh-110 и Zolfaghar. Они способны наносить удар по целям на расстоянии 300 и 700 км.