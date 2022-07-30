157-й день войны —главное. У Украины нет данных о погибших в Еленовке, Азов обещает Путину казнь, в Донецкой области— обязательная эвакуация 30 июля, 21:45 Родные защитников Азовстали вышли на акцию в Киеве после убийства военнопленных в Еленовской колонии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Суббота, 30 июля — 157-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



У Украины нет списка погибших в Еленовке



Российские оккупанты опубликовали список погибших пленных в результате теракта в Еленовской колонии. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что не получал эти данные, но запросил информацию.

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По его словам, Международный комитет Красного Креста будет предоставлять ее родственникам погибших. ООН также пообещала поддержать расследование убийства военнопленных в Еленовке.

Лубинец рассказал, что Украина уже приступила к процедуре возвращения тел погибших. Он требует предоставить ему возможность посетить место преступления и призвал туда приехать свою российскую коллегу Татьяну Москалькову.

В то же время, родные защитников Азовстали вышли на акцию в Киеве, где призвали мир признать РФ спонсором терроризма после теракта в Оленевке.

Инфографика: НВ

Азов обещает казнь Путину, его "шакалам и посольствам"

Полк Азов расценивает удар по колонии в Оленовке, где находились украинские военнопленные, как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности, заявил врио командира полка Азов Никита Надточий.

По его словам, полк уже выясняет личности организаторов и исполнителей преступления россиян, имеет предварительную информацию, но пока не готов ее озвучивать. Надточий обратился к российскому диктатору Владимиру Путину:

«Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями. По решению международного трибунала варварская недоимперия будет разрушена. Россия думает, что убила Азов, казнила. Но Азов теперь — вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего собрата», — сказал он.

Боец вспомнил, что РФ сначала лгала, а сегодня подтвердила преступление заявлением своего посольства в Великобритании — в нем сказано, что бойцы Азова «заслуживают казни через повешение».

В МИД Украины, реагируя на это сообщение РФ, заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Обязательная эвакуация из Донецкой области

Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, в регионе полностью отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения, поэтому «тепла в Донецкой области в зимний период не будет». Согласно данным министра, в области сейчас остаются 200—220 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети.

Задержание судна с краденным украинским зерном в Ливане

Несколько ливанских СМИ сообщили, что прокуратура страны в порту Триполи задержала сирийское судно Laodicea, которое, по информации Киева, перевозило украденную из Украины пшеницу.

Ливанская прокуратура наложила арест на судно и передала расследование по нему спецслужбам, пишет Wionews. Полиция проведет обыск судна, оно будет задержано до конца расследования.

По предварительным данным, зерно принадлежит сирийскому бизнесмену, а владельцем транспортной компании является лицо из Турции. Часть товара планировали выгрузить в Ливане, а остальное отправить в Сирию.

Накануне украинское посольство в Ливане сообщало, что украинский суд выдал ордер на арест задержанного в порту Бейрута судна Laodicea под сирийским флагом и находящегося на его борту груза. В посольстве Украины сообщили, что зерно было загружено на территории, оккупированной российскими военными.

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