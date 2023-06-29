У Украины есть все для достижения успеха в контрнаступлении — Блинкен 29 июня, 03:54 Военный ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

У ВСУ есть все для достижения успеха в боях против РФ во время контрнаступления. Командование еще не вводило в бой основные подразделения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



«Ну, во-первых, контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно — я думаю, вчера — сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил», — заявил он.

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По словам Блинкена, войска РФ готовили оборонительные укрепления в течение многих месяцев. Несмотря на это, украинские силы при поддержке западных союзников способны преодолеть это.

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«Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха», — добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что попытка бунта ЧВК Вагнера, чьи силы были уведены с фронта в Украине создает дополнительные факторы, которые могут помочь Украине.