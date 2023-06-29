У Украины есть все для достижения успеха в контрнаступлении — Блинкен
Военный ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)
У ВСУ есть все для достижения успеха в боях против РФ во время контрнаступления. Командование еще не вводило в бой основные подразделения.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Ну, во-первых, контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно — я думаю, вчера — сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил», — заявил он.
По словам Блинкена, войска РФ готовили оборонительные укрепления в течение многих месяцев. Несмотря на это, украинские силы при поддержке западных союзников способны преодолеть это.
«Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха», — добавил дипломат.
Он также подчеркнул, что попытка бунта ЧВК Вагнера, чьи силы были уведены с фронта в Украине создает дополнительные факторы, которые могут помочь Украине.