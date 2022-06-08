«Мы усилились, надо идти вперед». У Украины уже достаточно сил и ресурсов, чтобы разгромить Россию на Донбассе — Бутусов 8 июня, 20:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие рядом с гаубицами М777 вблизи линии фронта в Донецкой области. 6 июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Stringer)

Главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что украинские войска на Донбассе достаточно усилились, чтобы разгромить Россию.

«У Украины есть большие шансы победить на Донбассе. Сейчас идут поставки артиллерии 155 мм, боеприпасы. Конечно, наши возможности сопротивления увеличились. Мы усилились. У нас большое количество людей, у нас есть боевые подразделения. Конечно, все это требует усиления, но шансы того, что мы сможем не просто удержаться, а разгромить ударные группировки российских войск, значительны», — рассказал Бутусов в эфире Радио НВ.

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По словам журналиста, Россия начала артиллерийское наступление, значительно изменила тактику.

«Нам нужно под эту тактику изменяться и опережать врага. Нам нужно идти вперед. Ресурсные, человеческие возможности у нас есть», — добавил он.

Усиление, продолжил Бутусов, произошло в последнее время, но российское продвижение, по его мнению, никогда не выглядело совершенно неотвратимым:

«Русское преимущество [существовало] за счет того, что противник действует целенаправленно, сосредотачивает все ресурсы, имеет большое преимущество в технике, в боеприпасах, имеет определенную организацию управления. Конечно, противодействовать этому тяжело, но возможно за счет более гибкой тактики, большего боевого опыта, нашей артиллерии и боеприпасов. Мы еще долго не сможем получить техническое преимущество над Россией в количестве. Но даже тех сил и ресурсов, которые у нас есть, достаточно для разгрома противника, для нанесения ему очень серьезных потерь».

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