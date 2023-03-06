У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса — Клименко

6 марта, 20:37
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Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Министерство внутренних дел разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует районы Донецкой и Луганской областей и Крым, которые находились под контролем РФ девять лет.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Он также добавил, что идет тесное взаимодействие и с другими ведомствами.

«Такой алгоритм работы касательно функций МВД на будущих деоккупированных территориях нашего государства есть у министерства. У нас есть расчеты и личного состава, персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны и с другими министерствами», — отметил Клименко, отвечая на вопрос об алгоритме действий после деоккупации Крыма и ОРДЛО.

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По его словам, это будет комплексная, тяжелая и рутинная работа на много лет. В частности, это касается и дошкольного образования, и возвращения программ подготовки в школах, и работы администраций, и работы правоохранительного блока, и работы с коллаборантами.

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«То есть полностью обновление и установление государственной власти на временно оккупированных территориях нашего государства», — добавил министр.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской областей.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных сил Украины по освобождению украинского Крыма.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Крым Российская агрессия МВД Украины Деоккупация Крыма Деоккупация Донбасса Игорь Клименко Война России против Украины

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