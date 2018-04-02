У участницы смертельного ДТП в Харькове Зайцевой  не было с собой документов водителя - патрульный

У Зайцевой на момент ДТП не было с собой водительского удостоверения и свидетельства о регистрации - свидетель

В ходе судебного заседания в Киевском районном суде Харькова один из свидетелей, а вместе с тем и патрульный с места происшествия, Евгений Шестов рассказал об отсутствии водительского удостоверения у подозреваемой Елены Зайцевой на момент столкновения.

Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове по ул. Сумской состоялся 1 апреля, МедиаПорт.

"На мой вопрос по поводу водительского удостоверения на законное требование у гражданки Зайцевой не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации", - рассказал патрульный.

Он добавил, что Зайцева была в шоковом состоянии. На просьбу показать документы – она пообещала найти их в сумке, а затем – показала их фото и пообещала, что ей их подвезут.

Адвокат второго подозреваемого – Геннадия Дронова Сергей Перепелицы спросил у патрульного, почему по факту отсутствия документов не был составлен протокол, полицейский объяснил это большой загруженностью (патрульные вызывали медиков, ограждали место ДТП).

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Ранее еще один свидетель по делу смертельного ДТП в центре Харькова Роман Пятелин заявил, что водитель Lexus Елена Зайцева пыталась на большой скорости проскочить перед Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.