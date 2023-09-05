В так называемой «ЛНР» СБУ взорвала Юрия Афанасьевского, который возглавлял местную «таможню» — источники NV

5 сентября, 09:52
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Юрий Афанасьевский (Фото:DR)

Юрий Афанасьевский (Фото:DR)

В так называемой «ЛНР» СБУ взорвала Юрия Афанасьевского, который возглавлял местную «таможню», сообщили NV источники в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Генерал-майон Афанасьевский, по данным источников, является агентом центрального аппарата ФСБ. Его называют «финансистом» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.

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Он «отмывал» средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

24 августа Служба безопасности Украины сообщила об объявлении подозрения четырем экс-начальникам внутренних войск в Крыму, предавших Украину и перешедших на сторону врага.

В СБУ добавили, что устанавливают место нахождения подозреваемых и возможность привлечения их к ответственности.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ЛНР Служба безопасности Украины (СБУ) Терроризм Война России против Украины

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