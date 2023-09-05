В так называемой «ЛНР» СБУ взорвала Юрия Афанасьевского, который возглавлял местную «таможню» — источники NV 5 сентября, 09:52 Юрий Афанасьевский (Фото:DR)

В так называемой «ЛНР» СБУ взорвала Юрия Афанасьевского, который возглавлял местную «таможню», сообщили NV источники в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Генерал-майон Афанасьевский, по данным источников, является агентом центрального аппарата ФСБ. Его называют «финансистом» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.

Он «отмывал» средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

24 августа Служба безопасности Украины сообщила об объявлении подозрения четырем экс-начальникам внутренних войск в Крыму, предавших Украину и перешедших на сторону врага.

В СБУ добавили, что устанавливают место нахождения подозреваемых и возможность привлечения их к ответственности.

