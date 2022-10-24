У США нет разведданных о решении России применить ядерное оружие — СМИ

24 октября, 19:26
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Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В США не видели разведданных, которые бы свидетельствовали о намерении России применить ядерное оружие, сообщил американский журналист Джек Детч.

По информации неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, США не видели таких разведданных.

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«США не видели никаких разведданных, указывающих на то, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в Украине», — заявил сотрудник американского оборонного ведомства.

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24 октября командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия должны восприниматься серьезно.

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Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ядерная угроза для Украины реальна всегда, поскольку «у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием»

https://www.youtube.com/watch?v=leDGKz-NsB4
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Ядерное оружие Российская агрессия Ядерная угроза Пентагон Война России против Украины

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