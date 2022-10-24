У США нет разведданных о решении России применить ядерное оружие — СМИ 24 октября, 19:26 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В США не видели разведданных, которые бы свидетельствовали о намерении России применить ядерное оружие, сообщил американский журналист Джек Детч.

По информации неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, США не видели таких разведданных.

«США не видели никаких разведданных, указывающих на то, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в Украине», — заявил сотрудник американского оборонного ведомства.

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24 октября командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия должны восприниматься серьезно.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ядерная угроза для Украины реальна всегда, поскольку «у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием»

