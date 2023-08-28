ВАКС конфисковал у сотрудницы таможни квартиру в центре Львова: в ГБР назвали причину 28 августа, 14:43 ВАКС конфисковал квартиру стоимостью почти два миллиона гривен (Фото:ВАКС/Facebook)

Высший антикоррупционный суд конфисковал у сотрудницы таможенного поста Львов — Северный Галицкой таможни квартиру в центре Львова.

Как рассказали в Госбюро расследований, она не смогла доказать, что приобрела ее честно.

По данным следствия, квартиру более чем в 100 квадратных метров, которая стоила на момент приобретения в 2020 году 1,86 млн грн, суд признал необоснованным активом, подлежащим конфискации.

Видео дня

Сотрудники ДБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд по их конфискации. В ведомстве подчеркнули, что неблагочестие чиновницы подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Женщина указала в декларации, что квартиру получила в подарок от матери. Анализ имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что у нее не было финансовой возможности приобрести эту квартиру.