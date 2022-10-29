В Севастополе взрывом поврежден флагман Черноморского флота РФ Адмирал Макаров — соцсети 29 октября, 15:14 Российский фрегат Адмирал Макаров (Фото:Ad Meskens/Wikipedia)

В результате утренних взрывов во временно оккупированном Севастополе может быть поврежден фрегат Адмирал Макаров.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

«По разным данным, взрывами повреждены несколько кораблей ЧФ РФ. Говорят о том, что среди них фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом после потери россиянами крейсера Москва», — говорится в сообщении.



Видео дня

Журналист отмечает, что информация требует дополнительной проверки.

«Россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту. Видео с камеры наблюдения показывает мощнейший взрыв в районе стоянки кораблей», — добавил он.



О возможном повреждении Адмирала Макарова сообщил и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



«Местные паблики уже подтверждают повреждение фрегата Адмирал Макаров в оккупированном Севастополе. В частности, пишут про повреждение радиолокационной системы на фрегате и „дырку в минном тральщике“», — говорится в сообщении.



Также в сети публикуют фотографии из Севастополя. По словам россиян, это якобы проходят учения мобилизованных.



Утром в Крыму раздались взрывы. Ставленники Кремля в оккупированном Севастополе заявили об «атаке дронов» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы отражали российские корабли. Тогда там заявили, что в городе «не поразили никаких объектов», а «ситуация под контролем».



Позже российская марионетка Михаил Развожаев заявил о «самой масштабной атаке в Севастополе» с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и сказал, что гражданским лицам закроют доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения.



«Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После „отрицательного наступления“ до границ-1991 скажете своей z-пастве, что „выиграли“ войну. А „Черноморский флот“ просто уплыл…» — прокомментировал события советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

