В Славянске россияне ударили КАБами по девятиэтажке и школе искусств, среди раненых — ребенок

5 октября, 08:44
Последствия российского удара по Славянску, 5 октября, 2025 год (Фото: Славянская городская военно-гражданская администрация / Facebook)

Российские захватчики ударили по центральной части Славянска Донецкой области тремя КАБами.

Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил мэр города Вадим Лях. По его словам, враг атаковал Славянск поздно вечером 4 октября.

«Два попадания в девятиэтажку по улице Центральной, 22 и одно попадание в школу искусств», — сообщил он.

В настоящее время известно о восьми раненых, среди них — мальчик 13 лет.

Скриншот видео / Cловянская городская военно-гражданская администрация / Facebook
Фото: Скриншот видео / Cловянская городская военно-гражданская администрация / Facebook

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек.

«За 4 октября россияне убили 1 жителя Донбасса: в Дружковке. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения», — заявил глава Донецкой ОВА.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Славянск Война России против Украины Атака Донецкая область

