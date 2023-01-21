«Никаких сомнений в причастности Ирана». В Офисе генпрокурора уточнили заявление относительно дронов, которые использует Россия 21 января, 15:31 Обучение с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Украинские органы прокуратуры не сомневаются, что Иран причастен к производству и поставкам России дронов, которые оккупанты используют в развязанной полномасштабной войне.



Это уточнил руководитель департамента военных преступлений Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, комментируя в эфире телемарафона заявление сотрудника ОГУ о том, что сейчас следствие не может подтвердить использование Россией дронов иранского производства.

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«Эти данные оперативны, эти данные разведывательных подразделений как украинских так и наших международных партнеров. То есть у нас есть эта информация, подтверждающая причастность Ирана», — подчеркнул он.

По словам Белоусова, Украина будет доказывать виновность иранских должностных лиц в национальных и международных судах, используя для этого доказательства. Сейчас их собирают органы следствия и прокуратуры. В Офисе генпрокурора говорят, что хотят проследить всю цепочку — от производства до поставок и использования.

«Для этого проводятся сейчас сотни следственных действий, сотни экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены […]. Все лица, которые поставляют комплектующие, которые собирают эти поставки, обучают россиян использовать эти дроны, и те лица, которые непосредственно запускают дроны по нашим гражданам, по нашим городам, все они должны быть идентифицированы», — добавил Белоусов.

Ранее прокурор департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Иван Чижевский заявил, что следствие пока не может подтвердить, что российская армия использует дроны-камикадзе иранского производства и продолжается досудебное расследование.

5 января советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что военное сотрудничество России и Ирана может представлять угрозу безопасности не только Украины, но и США.

В конце декабря СМИ сообщили, что администрация Байдена развернула масштабную программу, которая должна лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в Россию.

Издание писало, что усилия активизировали после того, как наличие в этих аппаратах западных компонентов стало очевидным.

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, считающейся крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании AIO, занимающейся разработкой баллистических ракет.

10 января санкции против Беларуси и Ирана за поддержку РФ в войне против Украины анонсировали в Евросоюзе.