В Нью-Йорке возле ООН откроется выставка российских преступлений в Украине 30 марта, 14:37 Позиция Организаторы выставки

31 марта в Нью-Йорке в 100 метрах от ООН в помещении 866 United Nations Plaza состоится открытие международной выставки «Украина. Распятие. Трибунал», посвященной преступлениям России в Украине, которая представляется накануне рассмотрения в ООН вопроса создания Международного Трибунала, который накажет Россию за преступления агрессии.

При поддержке Офиса Президента Украины выставка создана и организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне и Фондом Богдана Губского «Україна 21 століття».

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Выставка свидетельствует о российских преступлениях против мирного населения, детей и военнопленных, против международного гуманитарного права и территориальной целостности Украины. На площади около 2 000 квадратных метров размещено более 1000 экспонатов, собранных во время экспедиций на только что деоккупированные территории, а также в других местах, где Россия терроризировала мирное население.

О наступлении агрессивной орды на территорию Украины свидетельствует представленная на выставке колонна из вражеской формы. Экспозиции из ботинок и сапог захватчиков формируют пятиконечную российскую звезду советских времен.

На выставке в Нью-Йорке представлены впечатляющие экспонаты преступных действий России, чтобы распространять правду о событиях в Украине и призвать мир к совместному противостоянию тотальному злу.

Фото: Организаторы выставки

В частности, среди экспонатов карта российской ДРГ с обозначением инфраструктурных объектов и мест расположения украинских правоохранительных органов в городе Киеве, которая должна была способствовать захвату столицы в первые дни широкомасштабного вторжения. Эта карта свидетельствует об основательной подготовке России к нападению.

Фото: Организаторы выставки

Дверь из подвала школы в с. Ягодное (Черниговщина), где россияне в течение месяца содержали 360 человек, включая детей и пожилых людей. На дверях изображен календарь, написанный от руки углем и два списка: кого расстреляли оккупанты и кто от невыносимых условий сошел с ума и умер.

Фото: Организаторы выставки

Дневник российского военнослужащего-офицера, в котором он описывал личные допросы и издевательства над гражданскими. Офицер понимает свои бесчеловечные преступления, пишет: «История назовет наши действия вторым „гитлеризмом“ и устроит очередной Нюрнберг».

Фото: Организаторы выставки

Икона, поврежденная осколками от вражеских обстрелов из храма св. Димитрия Ростовского в пгт. Макаров (Киевщина)

Фото: Организаторы выставки

Свидетельством о мародерстве на оккупированных территориях является пробитый пулей ноутбук Apple, который убитый российский воин украл в украинском доме и поместил как трофей в свой бронежилет вместо брони.

Куратор выставки: Юрий Савчук, художник — Антон Логов.