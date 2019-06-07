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«У шахтеров такой техники нет». В полку Азов рассказали о ночном обстреле вблизи Новолуганского

Сегодня, 22:05
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«У шахтеров такой техники нет». В полку Азов рассказали о ночном обстреле вблизи Новолуганского - фото

Минобороны

В полку Азов заявили, что характер ночного обстрела вблизи Новолуганского Донецкой области свидетельствует о том, что это была спланированная операция России для подрыва Минских договоренностей.

В комментарии Радио Свобода пресс-офицер полка Азов с позывным Никополь пояснил, что на скоординированные действия российских военных указывает то, что корректировка огня артиллерии велась с «военного профессионального беспилотника».

«Он [беспилотник] работал ночью. Огонь открывался именно в тот момент, когда это крыло начинало кружиться над позициями. Велся очень прицельный огонь. У обычных шахтеров такой техники нет. Она не только стоит дорого, но и ею пользоваться может только профессиональный военный», — сказал военный.

По словам пресс-офицера, во время ночного обстрела оккупанты выпустили около 40 снарядов 120-го и 122 калибров.

Военный добавил, что подразделения на передовой открыли огонь и планируют «мстить». «Терпеть обстрелы мы не собираемся», — сказал он.

Напомним, в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли бойцы полка Азов Национальной гвардии — Дмитрий Пругло и Максим Олексюк. Еще 11 бойцов пострадали.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Новолуганское Батальон Азов

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