В среду в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии — Укрэнерго

28 октября, 19:18
В отдельных регионах Украины 29 октября будут действовать графики отключений электроэнергии (Фото: Pixabay)

В отдельных регионах Украины 29 октября будут действовать графики отключений электроэнергии (Фото: Pixabay)

В среду, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей ограничения будут действовать с 08:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Графики отключений для промышленных потребителей будут применяться с 07:00 до 22:00.

Во вторник, 28 октября, графики для бытовых потребителей действуют с 08:00 до 22:00 — объемом от одной до двух очередей.

Для промышленных потребителей ограничения действуют с 07:00 до 22:00.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Также об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго конкретного региона.

28 октября в Министерстве энергетики сообщили, что россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры Черниговской и Донецкой областей.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Укрэнерго Отключение Отключения света отключение света Графики отключения света Электроэнергия Электричество Энергетика Свет

