У Сенцова сердечная недостаточность, ревматизм и проблемы с почками - адвокат

У украинского политзаключенного Олега Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, пишет Радио Свобода.

"Да, обострение у него. У него проблемы с сердцем - сердечная недостаточность. Также ревматизм нижних конечностей, появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодания у него изменилось состояние крови", - сказал он.

По словам правозащитника, Сенцову назначили лекарства, прокапали глюкозу и питательные смеси.

Напомним, 28 сентября УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для планового обследования.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.