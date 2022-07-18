У семьи убитого оккупанта, жалующейся на невыплату компенсации, заметили холодильник из Украины — видео 18 июля, 13:37 Об украинском происхождении холодильника свидетельствует гарантийная наклейка (Фото:Скриншот видео YouTube/А поговорить?)

В Сети опубликовали сюжет об обманутой кремлевским режимом семье одного из российских оккупантов, в доме которой заметили холодильник из Украины.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале «А поговорить?».

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Об украинском происхождении бытовой техники свидетельствует, в частности, гарантийная наклейка.

«2 роки. Повна гарантія!», — гласит надпись на случайно попавшей в кадр двери холодильника.

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Фото: Скриншот видео YouTube/А поговорить?

При этом родные ликвидированного в Украине захватчика, которые проживают в поселке Чунский в Иркутской области РФ, жалуются, что российские власти так и не выплатили им обещанной компенсации за его смерь.

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