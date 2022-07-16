В Черкасской области прогремели два взрыва. Армия РФ попала в сельхозпредприятие — глава ОВА
Во время воздушной тревоги в Черкасской области прогремели два взрыва (Фото:Воздушное командование Восток)
В одном из сел Чигиринской территориальной общины в субботу, 16 июля, прогремели два взрыва. Российские оккупанты попали в сельхозпредприятие. Предварительно, жертв нет.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
В результате атаки оккупантов уничтожена сельхозтехника, пострадало небольшое количество поголовья скота, рассказал он. На месте сейчас работают спасатели.
Вечером 15 июля и в ночь на 16 июля Россия нанесла массированные ракетные и артиллерийские удары по ряду украинских городов, в частности:
- удар по складу в Одессе — без жертв и пострадавших
- удар по одному из предприятий в Днепре — трое погибших, 16 раненых
- обстрел Градами жилых кварталов и школы в Никополе (Днепропетровская область), в общей сложности более 50 ракет — двое погибших, есть раненые
- удар по Чугуеву Харьковской области, снаряды попали в жилые дома — трое погибших, трое раненых
Реагируя на новую волну ударов России по гражданским объектам в украинских городах, президент Владимир Зеленский назвал РФ «искалеченным на поколения» обществом убийц и палачей.
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