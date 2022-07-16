В Черкасской области прогремели два взрыва. Армия РФ попала в сельхозпредприятие — глава ОВА

16 июля, 18:20
Во время воздушной тревоги в Черкасской области прогремели два взрыва (Фото:Воздушное командование Восток)

Во время воздушной тревоги в Черкасской области прогремели два взрыва (Фото:Воздушное командование Восток)

В одном из сел Чигиринской территориальной общины в субботу, 16 июля, прогремели два взрыва. Российские оккупанты попали в сельхозпредприятие. Предварительно, жертв нет.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки оккупантов уничтожена сельхозтехника, пострадало небольшое количество поголовья скота, рассказал он. На месте сейчас работают спасатели.

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Вечером 15 июля и в ночь на 16 июля Россия нанесла массированные ракетные и артиллерийские удары по ряду украинских городов, в частности:

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Реагируя на новую волну ударов России по гражданским объектам в украинских городах, президент Владимир Зеленский назвал РФ «искалеченным на поколения» обществом убийц и палачей.

Россия нанесла серию ракетных ударов по Днепру
https://www.youtube.com/watch?v=h0H-Df8jSK4
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Черкасская область Война России против Украины

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