В Черкасской области прогремели два взрыва. Армия РФ попала в сельхозпредприятие — глава ОВА 16 июля, 18:20 Во время воздушной тревоги в Черкасской области прогремели два взрыва (Фото:Воздушное командование Восток)

В одном из сел Чигиринской территориальной общины в субботу, 16 июля, прогремели два взрыва. Российские оккупанты попали в сельхозпредприятие. Предварительно, жертв нет.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки оккупантов уничтожена сельхозтехника, пострадало небольшое количество поголовья скота, рассказал он. На месте сейчас работают спасатели.



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