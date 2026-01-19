Зеленский заявил, что Украина взяла в плен россиянина, причастного к расстрелу девяти украинских пленных в Курской области

19 января, 20:08
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Президент Украины Владимир Зеленский 19 января встретился с заместителем главы СБУ Александром Покладом (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января встретился с заместителем главы СБУ Александром Покладом (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 19 января, встретился с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой и заместителем главы Службы безопасности, генерал-майором Александром Покладом.

В сообщении Зеленского говорится, что во время своего доклада Поклад отметил, что Силы обороны взяли в плен российского оккупанта, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре (вероятно, речь идет о 2024 году) в Курской области РФ.

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«Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Так и будет. Противодействуем и российским диверсиям в тылу — спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан», — подчеркнул Зеленский.

В вечернем обращении он напомнил, что россиянин причастен к убийству девяти украинских бойцов, попавших в плен. Зеленский подчеркнул, что каждый российский убийца будет найден и будет отвечать.

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Он также сообщил, что согласовал вместе с Евгением Хмарой новые боевые операции, а также заявил о внутренней трансформации Службы безопасности Украины.

«Продолжается и внутренняя трансформация Службы — именно так, чтобы усилить наше государство», — добавил президент.

9 января в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Парламентарии поддержали увольнение только со второй попытки 13 января.

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5 января временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности назначили генерал-майора Евгения Хмару.

В октябре 2024 года портал DeepState со ссылкой на источники сообщил, что российские оккупанты расстреляли девять украинских военных в Курской области.

Офис генерального прокурора начал уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военных в Курской области.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Владимир Зеленский Служба безопасности Украины (СБУ) Пленные Расстрелы

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